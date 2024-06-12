INI プデュ　円盤　blue-ray 番外編

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FC会員限定商品の『PRODUCE101JAPANSEASON2番外編〜11人の軌跡、INIの奇跡〜』Blu-rayBOX(全員セット)になります。※封入特典のメッセージカードは付きません。全員未開封です。・Disc-01池﨑理人編・Disc-02尾崎匠海編・Disc-03木村柾哉編・Disc-04後藤威尊編・Disc-05佐野雄大編・Disc-06許豊凡編・Disc-07髙塚大夢編・Disc-08田島将吾編・Disc-09西洸人編・Disc-10藤牧京介編・Disc-11松田迅編グッズ種類···その他