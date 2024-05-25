矢沢永吉SBTスペシャルビーチタオル2枚セット1993レッド

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矢沢永吉SBTタオル ComeOn！EIKICHIYAZAWACONCERTTOUR1993の時のスペシャルビーチタオルと黒のフェイスタオルのセットです。20年以上前の古いもので、今ではなかなか入手困難だと思います。長期保管の為所々小さなシミ気になる所は画像載せてあります。ほつれ等はありませんが神経質な方はご遠慮下さい。ご理解ある方よろしくお願い致します。矢沢永吉人気ソロアーティスト···矢沢永吉