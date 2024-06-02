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Angelus Paint アンジェラスペイント 7色 フィニッシャー ブラシ
商品番号 F67112764679
商品名

Angelus Paint アンジェラスペイント 7色 フィニッシャー ブラシ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 3,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AngelusPaint（アンジェラスペイント）スタンダード1oz/7個フィニッシャー1oz/1個2-Thin4oz/1個ノーマルブラシ5本セット/1個アセトンリムーバー260ml/1個マスキングテープ20mm/6巻10mm/12巻切り絵彫刻刀1本/替刃付きペイント剤カラーホワイトブラックブルーグリーンオレンジイエローレッドフィニッシャーの種類ノーマル薄め液の種類2-Thinアンジェラスペイントブラシ5本セットアセトンリムーバー260mlマスキングテープの種類20mm6巻のうち1巻だけ少量使用してますが、それ以外は新品です。10mm12巻全て新品です。切り絵彫刻刀試しで一度だけ使用してその後保管してました。届いたその日からスニーカーペイント、その他のペイントですぐに使用できるアンジェラスペイントセットです。新品未使用のエアブラシ、エアーコンプレッサーも出品してます！まとめ買いでお値引きさせていただきますのでお気軽にコメントください。
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