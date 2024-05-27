クレイバースト 40パック 未サーチ品 ポケモンカード

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。ポケモンカードゲームクレイバースト40パックの未サーチ品になります。こちら家電量販店みて購入した物になります。※レシートは付きません。BOXと違い封入率が違うと思いますので、トラブル防止の為中身による評価をされる方はご遠慮ください。種別...パック・ボックス種別/詳細...未開封パックボックスパックシングル...パックシリーズ...スカーレット\u0026バイオレットセット...拡張パッククレイバースト
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