達磨像　木彫り　玉眼入　古物　仏像

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サイズ高さ26cm、幅17x11cm。素人採寸のため多少の誤差はご容赦ください。商品状態詳細は画像での確認お願いします。色々な物を出品しておりますが、各専門分野のプロではありません。個人出品である事をご理解頂きまして、文章をよく読んで、写真をしっかりみてわからないことがありましたら購入前に質問をお願いいたします商品は全て３Ｎとなります。予めご了承下さい