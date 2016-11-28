BUMP OF CHICKEN☆2004年ペガサスユーMセット☆バンプオブチキン

バラ売りは致しておりません。バンプオブチキンのグッズ整理中♪少しでも気になりましたら、積極的にお問い合わせください♪また、他にも出品していますので同時購入も大歓迎です！・2004年Pegasusyouグッズ パーカー色:黒色サイズ:Mサイズ新品未開封（袋内に毛玉？の混入のような白い箇所有。 目立つものではありません。写真3参照）・2004年Pegasusyouグッズ ショルダーバッグ色:黒色開封済み新品未使用品新品未使用、未開封になりますが、経年劣化や擦り傷等の初期不良などもある場合がございます。20年近く前のグッズになりますので、経年劣化は必ずあるものとお考え下さい。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。ビニール梱包されておりますので、商品自体を積み重ねる形で、段ボール箱に入れて、メルカリ便宅急便サイズで発送させていただきます。一度人の手に渡ったモノですので、神経質な方のご購入はお控えください。よろしくお願いいたしますm(__)m人気グループ···BUMPOFCHICKEN



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