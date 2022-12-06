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ポケカ　vstarユニバース　ギラティナvstar UR
商品番号 A42145550211
商品名

ポケカ　vstarユニバース　ギラティナvstar UR
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

トラブル防止のためプレイ用でお願いします。※開封後すぐに、スリーブに入れ暗所で保管しておりますが、初期キズ(ホロ欠け、白欠け、横縦線等)や細かな擦り痕、キラカード特有の反り、小さな歪みや白カケなどがある場合がございます。完全美品をお求めの方は購入をご遠慮ください。ご了承いただける方のみのご購入をお願いします。状態につきましては、画像にてご確認のほどよろしくお願い致します。ご購入後の返品交換はお応えできかねますので納得しご理解ご了承のうえご購入ください。
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