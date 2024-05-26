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- 絵画⑤【筆者:浜松 一誓】
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商品詳細
ご覧いただきまして、ありがとうございます。父親が営んでいた美術店にて販売しておりましたが、在庫整理の為、出品いたしました。とても良いお品なので、大事に飾ってくださる方にお譲りしたいと願っております。縦53cm横42cm厚さ2.5cm※白い枠の部分には僅かな汚れあります(画像ご参照ください)※長いこと倉庫に保管していた為多少の劣化ございます。画像にてご確認くださり、ご理解の上ご購入お願いします。
http://narcologia.ru/goods/competitive849481.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement578499.html
http://narcologia.ru/goods/preference511738.html
絵画⑤【筆者:浜松 一誓】 | labiela.com
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小学5年生の部 入賞作品：トンボ絵画コンクール
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