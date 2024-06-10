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- Ｌ３２６ 茶碗 『京焼』『伊藤隆雲造』『金彩桔梗文』 抹茶碗 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 7cm横幅 約 12cm※素人の測定のため、誤差がございます。底部に汚れがあります。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/response76442.html
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