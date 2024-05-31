1/400 ヴァージンアトランティック　Ｂ７４７－４００　Ｇ－ＶＲＯＣＶ

新品未展示品✤この商品をご購入して頂いた方には画像９番目のアメリカンエアラインズ・キーホルダー1個(新品)をプレゼント致します。＜商品名＞１／４００ＶＩＲＧＩＮ ＡＴＬＡＮＴＩＣＢＯＥＩＮＧ Ｂ７４７－４００ Ｇ－ＶＲＯＣＭＵＳＴＡＮＧ ＳＡＬＬＹレア物●検品済み●完成品●縮尺＝１：４００※全長ｃｍ表記：１７．６７ｃｍ●本体材質：ダイキャスト●スタンド：メタルスタンド付属●ＧＥＭＩＮＩ ＪＥＴＳ／ＶＩＲＧＩＮＡＴＬＡＮＴＩＣ．ＣＯＭ●外箱外箱には多少のキズや傷みがあります。●輸入品長期保存品の為、ブリスターケース(プラスチックケース)や、箱内が黄ばみ変色している場合がありますが本体には影響や問題はありません。管理番号：ＡＳ－８０９----------------------------------------------------------------------------------１／４００ １／２００航空機 飛行機 旅客機 モデルプレーン航空機模型 飛行機模型 旅客機模型 航空会社模型----------------------------------------------------------------------------------【ご注意】＜コメント欄を使用したお問い合わせについて＞以下のお問い合わせはお止めください。頂いてもご回答致しません。1．値引きの交渉ご連絡→値引きは不可です。2.細かい神経質な質問。非常識な質問。3.購入する意思も無いのに何度も何度も質問だけを繰り返す迷惑行為、その他何度も同じ事項の質問迷惑行為。（ご質問・お問い合わせは１回にまとめてください）



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