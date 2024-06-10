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フルートケースカバー(CAVALLARO)H管用
商品番号 R98995045164
商品名

フルートケースカバー(CAVALLARO)H管用
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,575 円
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商品詳細

即購入OK✨⭐︎H管用です⭐︎既に生産終了しているキャバレロ(JeanCavallaro)フルートケースカバー(H管用)です。シンプルなデザインで内側のモコモコ肉厚ボアが楽器を外部からの衝撃から守ってくれます。自宅保管のため使用感などを写真でご確認の上、ご納得の上でのご購入をよろしくお願いいたします。探しても見つからないという方、ぜひ一度ご検討ください！お値下げはご容赦くださいm(__)m
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