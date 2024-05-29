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CCP ミドルサイズシリーズ【第54期】デスゴジ バーニング Ver. クリア
商品番号 A69432252489
商品名

CCP ミドルサイズシリーズ【第54期】デスゴジ バーニング Ver. クリア
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 1,634 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「古そうで新しい、だけど少し古臭いソフビ怪獣シリーズ」をコンセプトに、数々の怪獣をデフォルメデザイン立体化したミドルサイズシリーズが新たなカラーを加えて登場！シリーズ全高12cmほどで、手のひらに収まる集めやすいサイズで、ノスタルジーさを感じさせてくれる、どことなく「昭和レトロ」を感じるレトロ調のデフォルメが施された、ソフビ好き・怪獣好きに送るコレクションシリーズです。サイズ：約12cm素　材：ソフビ製（PVC）生産国：日本店舗購入ですのでご理解頂ける方のみご購入宜しくお願い致します。#ゴジラ#ゴジラストア#ソフビ#昭和の怪獣シリーズ
http://narcologia.ru/goods/forthcoming649992.html
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