信楽焼？　大型花器・壺　LIBELO LF8-18刻印

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商品詳細
種類···壺 花瓶 花器 フラワーベース信楽焼？ 大型花器・壺 LIBELOLF8-18刻印箱無し自宅長期保管の旨ご了承ください。写真にて状態等をご確認ください。
http://narcologia.ru/goods/plaque568207.html
http://narcologia.ru/goods/waveform555917.html
http://narcologia.ru/goods/moped280868.html
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