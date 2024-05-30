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《B》YAMAHA シンバルスタンド ヤマハ
商品番号 U27506226003
商品名

《B》YAMAHA シンバルスタンド ヤマハ
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,683 円
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商品詳細

長期使用品です。全体に錆・くすみ等ひどかったので出来る限り綺麗にしましたが完全に落とせているわけではありません。そのほか打痕など全体に傷みが見られます。新品同様品・美品をお求めの方は購入をお控え下さい。アクセサリー・パーツ···シンバルスタンド
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