SUZUKI クロマチックハーモニカ SCX-48

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます^_^当ストアは良い評価5500件以上あり安心して取引できるかと思います。全商品送料無料で家電を中心に色々と出品しております。宜しければ他もご覧ください。また追跡可能な発送方法で丁寧に梱包、発送致します。即購入可、早い者勝ちになりますのでお見逃しのない様にお願い致します。値下げ交渉は数百円程度、される際は値段を提示してください。コンビニ払いの方は取引メッセージにて支払日の連絡をお願い致します。--------------------------------------------------商品名■ハーモニカメーカー■スズキ型番■SCX-40★動作確認済み★全ての動作、問題ありませんでした。■内容品■本体※付属品は説明文や画像の物のみになります
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