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あんスタ 朔間凛月 凛月 願望缶バッジ 願望缶 ハート缶バッジ 痛バ
商品番号 J91845367351
商品名

あんスタ 朔間凛月 凛月 願望缶バッジ 願望缶 ハート缶バッジ 痛バ
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 10,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

あんさんぶるスターズあんスタ朔間凛月中国願望缶バッジハート缶バッジアフタヌーン32点A3サイズの痛バ用にランチョンマットに缶バッジを取り付けており、作成途中のものです。ランチョンマットはA3サイズの痛バに合うようにカット済みですので、このまま途中から缶バッジを取り付けていただければ痛バ作成可能かと思います。缶バッジはすべてハート型のホログラム入りカバーに入れておりますので、キラキラとしております。ランチョンマットに取り付けた状態のまま袋に入れ、プチプチ2重をして発送いたします。バラ売り不可即購入可能人気タイトル···プロジェクトセカイ(プロセカ)人気タイトル···あんさんぶるスターズ！！(あんスタ)
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