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FERNANDES エレクトリックベース　LIMITED EDITION
商品番号 Y69425509017
商品名

FERNANDES エレクトリックベース　LIMITED EDITION
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FERNANDESのエレキベース。傷が数ヶ所あり、弦も1弦足りません。大きな傷は写真をご確認ください。ご理解いただける方のみお願いします。#FERNANDES#ベース
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