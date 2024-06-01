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⭕️一点物！春　絵　茶碗　梅　紅梅　白梅　絵画　金　額縁　縁起物　日本画　花　⭕️
商品番号 K40463870801
商品名

⭕️一点物！春　絵　茶碗　梅　紅梅　白梅　絵画　金　額縁　縁起物　日本画　花　⭕️
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

♦️1週間限定スーパーセール！♦️事情により即現金化したいためにお安く出品します。抹茶碗に紅梅と白梅の入ったとても縁起のいい絵画です。玄関などにかけ、季節を感じる絵画としてぴったりです。作者は有名な方だと聞いていますが、文字が読めず、分かりませんでした。♦️サイズ約♦️幅　　　44㎝高さ　　47㎝奥行き　2.5㎝⭕️200回以上出品し、残念だった評価0です。安心してご購入ください。⭕️♦️即決ok!コメント最中でも購入手続きを先にされた方を優先とさせていただきます。♦️プロフィールの注意事項を全て読まれて、ご納得された方のみご購入ください。♦️画像の写真の傷等よくご覧になった上でご購入ください。♦️自宅保管なります。ご理解いただけるようお願いします。⚠️値下げ交渉はご遠慮ください。絵画の種類···水彩画形式···額縁入り主題···静物主な画材···水彩絵の具
http://narcologia.ru/goods/rouge294810.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis89244.html
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