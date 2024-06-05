ずとまよ ジャケット XL ネイビー

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商品詳細
GAMECENTERTOUR『テクノプア』VARSITYJACKET(Navy)バーシティジャケット(Navy)ワッペン、刺繍を施したスタジャン風ジャケット。オールシーズン着やすい生地感。右腕には取外し可能なZTMYミニバッグ付き。サイズ(約)XL：着丈:74cm身幅:78cm袖丈:88cmずっと真夜中でいいのに。ずとまよZTMYテクノプアライブ前の短時間着用のみ。その後は暗所保管しておりました。
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