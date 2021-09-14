YAMAHA ミキシングコンソール アナログミキサー MX12/4

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※他サイトでも出品しているため、ご購入前にコメントをお願い致します。YAMAHAミキシングコンソールアナログミキサーMX12/4こちらの商品は中古品となります。動作確認済み。使用に伴う僅かな傷や汚れ、ネジ部の軽微なサビ等はございますが、全体的に大きく目立つような傷や汚れはなく、比較的綺麗な状態です。付属品は本体のみとなります。電源コードは本体に接続されております。発送時はプチプチ等で梱包し、発送致します。その他質問等はコメントにて対応致します。種類···ミキサー