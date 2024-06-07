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- ポケモンカード 151 ＳＲ 濃厚 3パック 新品未開封
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商品詳細
ポケモンカード151のBOXを開封してラスト1パックまでSRが出なかったパックになります。3BOX分なので3つです。箱ラスト1ですので、SRかSARかURが入っております。万が一、SR以上のパックがでない場合、開封時からの動画撮影(見切れがないように)、製造番号を確認させていただき返金させていただきますよろしくお願い致します
http://narcologia.ru/goods/procurement45733.html
http://narcologia.ru/goods/appendectomy395753.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral578032.html
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