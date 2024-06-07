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あいはら友子　赤富士に昇り龍　6号
商品番号 S33090952002
商品名

あいはら友子　赤富士に昇り龍　6号
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 10,250 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自宅にて保管しておりました。やや汚れがありますので、ご理解頂ける方に購入して頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。絵画の種類···日本画形式···額縁入り主題···風景・海景
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あいはら友子　赤富士に昇り龍　6号
赤富士 あいはら友子さん作 6号 | labiela.com

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