

2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル



2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル

2023TOPPSPRISTINEJOSERAMIREZ75枚限定オートTOPPS高級版、PRISTINEから自引きした1枚です。開封後、ケースから出さずに保管しておりますので、状態は良いかと思います。即、購入可能です。宜しくお願い致します。#JOSERAMIREZ#JULIORODRIGUEZ#ToppsTriplethreads#ベースボールカード#MLB#メジャーリーグ#メジャーリーグカード#topps#upperdeck#panini#bowman#chrome#baseball#ohtani#ichiro#大谷翔平#イチロー#タティスjr.#イエリッチ