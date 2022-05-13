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- 2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル
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商品詳細
2023TOPPSPRISTINEJOSERAMIREZ75枚限定オートTOPPS高級版、PRISTINEから自引きした1枚です。開封後、ケースから出さずに保管しておりますので、状態は良いかと思います。即、購入可能です。宜しくお願い致します。#JOSERAMIREZ#JULIORODRIGUEZ#ToppsTriplethreads#ベースボールカード#MLB#メジャーリーグ#メジャーリーグカード#topps#upperdeck#panini#bowman#chrome#baseball#ohtani#ichiro#大谷翔平#イチロー#タティスjr.#イエリッチ
http://narcologia.ru/goods/hesitantly219784.html
http://narcologia.ru/goods/rouge309510.html
http://narcologia.ru/goods/reflector338664.html
2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル
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