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2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル
商品番号 G20942795286
商品名

2023TOPPS PRISTINE JOSE RAMIREZ 75シリアル
ブランド名 トップス
特別価格 税込 2,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023TOPPSPRISTINEJOSERAMIREZ75枚限定オートTOPPS高級版、PRISTINEから自引きした1枚です。開封後、ケースから出さずに保管しておりますので、状態は良いかと思います。即、購入可能です。宜しくお願い致します。#JOSERAMIREZ#JULIORODRIGUEZ#ToppsTriplethreads#ベースボールカード#MLB#メジャーリーグ#メジャーリーグカード#topps#upperdeck#panini#bowman#chrome#baseball#ohtani#ichiro#大谷翔平#イチロー#タティスjr.#イエリッチ
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