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衛生的！ AKG D5 スーパーカーディオイドダイナミックマイク 超単一指方向性
商品番号 B68090386431
商品名

衛生的！ AKG D5 スーパーカーディオイドダイナミックマイク 超単一指方向性
ブランド名 アーカーゲー
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AKGD5定価：¥10,000AKGが誇るリードボーカルとバックボーカル用のD5プロフェッショナル・ダイナミックボーカルマイクです。スーパーカーディオイドなので、正面の狭い範囲のみ的確に拾い、周りの環境音を拾いにくいため、リモートワークにも最適です。常にマイクカバーをつけて使用していた為、ほぼ未使用の状態に近く、とても衛生的です。適応するマイクカバーとケーブルをセットでお譲りいたします。---商品説明---最も騒がしいステージでもパワフルなサウンドを提供します。その周波数に依存しないスーパーカーディオイド単一指向パターンは、ハウリングを起こさない最大限の音量を保証します。D5はすべての不要な混入音を排除した鮮明なサウンドを体現します。
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