女優画 水彩、色鉛筆画 額縁寸法340ミリ×253ミリ 額縁付 京藤夏樹真作 ...

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ご覧頂きありがとうございます。【会社概要】●こちらはワイプ画像（テレビ画面に映し出される肖像画）、映画看板製作等を行なっております、絵画製作会社 株式会社キョードープロでございます。●色鉛筆、ペン、水彩を用いてリアリティーを追求した写実作品を製作しております。下記に作品の詳細を記入しておりますのでご一読くださいますよう宜しくお願い致します。【作品概要】●作各品には時間をかけて製作しております。大切に鑑賞していただける方の入札、ご購入をお願いいたします。●添付の作品下部に落款（作者のサイン）が入ります。●スマートフォン、パソコンの表示と実際の着色、光沢に僅かな差異が生じる場合がございます。●室内で保管される場合は直射日光にあたらない環境下での掲示をお願いします。●全ての作品は額装されており、すぐに壁等に掲示することができます。【サイズ】 額縁サイズ 縦34㎝ 横25㎝【仕様】 カラー着色（水彩、色鉛筆）【作者】 京藤夏樹※美術品の性質をご理解の上、ご購入のご検討をお願い致します。#色鉛筆 #肖像画 #美人画 #ペン画 #似顔絵 #精密画 #写実 #絵画 #美術品 #アート #ポップアート #美術 #現代アート #現代美術 #インテリア #額 #額装 #額縁 #どんぎつね #吉岡里帆 #タレント形式額縁入り主題人物・肖像主な画材パステル、色鉛筆絵画の種類···ペン画、水彩画