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【最終値下げ！】山本彩 非売品直筆サイン入りCD
商品番号 X99827104446
商品名

【最終値下げ！】山本彩 非売品直筆サイン入りCD
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 27,299 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらLINEMusicの企画で当選したものです。『Don'tholdmeback』『あいまって』それぞれに右上の方に直筆サインが入っております。届いてからCD保護フィルムに入れ飾っておりました。発送の際は一緒に頂いた当選書もそれぞれお付けします。特に2枚セットではあまり出回っていないため貴重です。#山本彩#CD#直筆サイン
http://narcologia.ru/goods/Adder156475.html
http://narcologia.ru/goods/flight694728.html
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