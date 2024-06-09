【最終値下げ！】山本彩 非売品直筆サイン入りCD

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こちらLINEMusicの企画で当選したものです。『Don'tholdmeback』『あいまって』それぞれに右上の方に直筆サインが入っております。届いてからCD保護フィルムに入れ飾っておりました。発送の際は一緒に頂いた当選書もそれぞれお付けします。特に2枚セットではあまり出回っていないため貴重です。#山本彩#CD#直筆サイン