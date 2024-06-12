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ポケカ　リザードンex　SR
商品番号 V39938589802
商品名

ポケカ　リザードンex　SR
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 3,033 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル...シングルレアリティ...SR開封後、直ぐにスリーブに入れましたが念の為プレイ用でお願い致します。　即購入可能。
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