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レア! KING SNAKE Three Bone 胴厚 黒 ブラック
商品番号 X25321494649
商品名

レア! KING SNAKE Three Bone 胴厚 黒 ブラック
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 58,919 円
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商品詳細

検)GIBSONES-355ES-335ES-135GUILDギブソンほとんど使用していませんのでフレットも9割以上あります。購入時の写真と最後が現写真ですギターに詳しくないので答えられない場合がありますm(__)mTOP\u0026BACK:5-PlyPlywoodCurlyMapleSIDE:3-PlyPlywoodCurlyMapleBODY:WIDTH17\"(406.4mm)BODY:DEPTH2.25”(57mm）BINDING:SingleIvoroid(Body,Neck\u0026Head)PICKGUARD:BK4-plyNECKMapleFINGERBOARD:RosewoodRADIUS:12”(305R)SCALE:25.5”(648mm)NUT:WIDTHBone/1.68”(42.67mm)BRIDGE:Tune-O-TypeonRosewood/PinnedStyleTAILPIECE:CustomTrapeeze-StyleTUNER:GotohSD-90SLFINISH:LacquerPICKUPS:KINGSNAKETB-1x3CONTROL:1Vol.\u00262ToneCOLOR:BlackCASE:HardshellCase（White\u0026BlackLine）■オリジナルP-90の3ピックアップモデル「ThreeBone」のThinBody仕様です。17インチのボディ幅で、21/4インチ(約57mm）のボディ厚になっており、バードランドと同じ深さになっております。ES335などのセミアコよりも厚みがあり、絶妙な量感が絶妙な鳴りを醸し出しています。フルアコの製作にかけては確かな技術を持つ国産工場にて生産された非常に優秀ギターです。■トップ板3.8mmという薄めの設定はそのままに、Thinボディになっています。より切れの良いスッキリした低音域、やわらかい枯れた感じを出しつつも色気のあるミドルが魅力的になっています。■さらにピックアップを細かく調節することにより、アコースティカルなサウンドから、ミドルの押し出しの強いサウンドまで
http://narcologia.ru/goods/recycling366914.html
http://narcologia.ru/goods/browse527591.html
http://narcologia.ru/goods/slide645287.html
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