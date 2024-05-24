レア! KING SNAKE Three Bone 胴厚 黒 ブラック

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検)GIBSONES-355ES-335ES-135GUILDギブソンほとんど使用していませんのでフレットも9割以上あります。購入時の写真と最後が現写真ですギターに詳しくないので答えられない場合がありますm(__)mTOP\u0026BACK:5-PlyPlywoodCurlyMapleSIDE:3-PlyPlywoodCurlyMapleBODY:WIDTH17\"(406.4mm)BODY:DEPTH2.25”(57mm）BINDING:SingleIvoroid(Body,Neck\u0026Head)PICKGUARD:BK4-plyNECKMapleFINGERBOARD:RosewoodRADIUS:12”(305R)SCALE:25.5”(648mm)NUT:WIDTHBone/1.68”(42.67mm)BRIDGE:Tune-O-TypeonRosewood/PinnedStyleTAILPIECE:CustomTrapeeze-StyleTUNER:GotohSD-90SLFINISH:LacquerPICKUPS:KINGSNAKETB-1x3CONTROL:1Vol.\u00262ToneCOLOR:BlackCASE:HardshellCase（White\u0026BlackLine）■オリジナルP-90の3ピックアップモデル「ThreeBone」のThinBody仕様です。17インチのボディ幅で、21/4インチ(約57mm）のボディ厚になっており、バードランドと同じ深さになっております。ES335などのセミアコよりも厚みがあり、絶妙な量感が絶妙な鳴りを醸し出しています。フルアコの製作にかけては確かな技術を持つ国産工場にて生産された非常に優秀ギターです。■トップ板3.8mmという薄めの設定はそのままに、Thinボディになっています。より切れの良いスッキリした低音域、やわらかい枯れた感じを出しつつも色気のあるミドルが魅力的になっています。■さらにピックアップを細かく調節することにより、アコースティカルなサウンドから、ミドルの押し出しの強いサウンドまで