ダッフィー ぬいぐるみ クリスマス

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数年前にディズニーシーで購入した2018クリスマス小物入れ付きダッフィーぬいぐるみ2019クリスマス小物入れ付きシェリーメイぬいぐるみ2点セットです。袋に入れて暗所にて飾っていました。日焼けや目立った汚れ等は見当たりませんが素人検品にご理解下さい。どちらも未使用、タグ付きですが長期間の自宅保管をしていた物ですので神経質な方は購入をご遠慮ください。