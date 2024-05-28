ご覧頂きありがとうございます。趣味で集めた物で大切にしてました。未使用ではありますが長期自宅保管品です。箱には経年劣化が見られる物もあります。その他見落としがありましたらご容赦ください。中古品にご理解頂ける方にお願い致します。#K２NASCAR64ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···レース素材···金属スケール···1/64#Nascar#ナスカー #ミニカー #レア #希少 #トラック



NASCAR #44 レーシングチームトラック - ミニカー



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