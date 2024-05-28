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NASCAR #44 レーシングチームトラック
商品番号 W65234507693
商品名

NASCAR #44 レーシングチームトラック
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。趣味で集めた物で大切にしてました。未使用ではありますが長期自宅保管品です。箱には経年劣化が見られる物もあります。その他見落としがありましたらご容赦ください。中古品にご理解頂ける方にお願い致します。#K２NASCAR64ジャンル（ミニカー）···車グッズ種類···レース素材···金属スケール···1/64#Nascar#ナスカー　#ミニカー　#レア　#希少　#トラック
http://narcologia.ru/goods/providence908394.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless669459.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture322241.html

NASCAR #44 レーシングチームトラック
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