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ゲリラ割引！激レアギター！フェンダージャパン ストラトキャスター フジゲン製
商品番号 H89060892867
商品名

ゲリラ割引！激レアギター！フェンダージャパン ストラトキャスター フジゲン製
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 27,945 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンダージャパンストラトキャスターフジゲン製JVシリアル(製造時期1982〜1997年製)ストラトエレキギター富士弦価値のわかる方へ。※古い物なので修理前提のジャンク品とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/response725942.html
http://narcologia.ru/goods/stealth640376.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual397146.html
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