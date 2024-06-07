ゲリラ割引！激レアギター！フェンダージャパン ストラトキャスター フジゲン製

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商品詳細
フェンダージャパンストラトキャスターフジゲン製JVシリアル(製造時期1982〜1997年製)ストラトエレキギター富士弦価値のわかる方へ。※古い物なので修理前提のジャンク品とさせていただきます。
http://narcologia.ru/goods/response725942.html
http://narcologia.ru/goods/stealth640376.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual397146.html
ゲリラ割引！激レアギター！フェンダージャパン ストラトキャスター ...
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Fender Japan Eシリアル！1986年製フジゲン期ストラトキャスター | フリマアプリ ラクマ
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