ダイヤペット】 いすゞ・ニューパワー ISUZU デコトラ コマツ トラック ...

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⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️直接、購入ボタンを押さないで❗️必ずプロフィールをしっかりお読み下さい❗⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️【品名】 ダイヤペット・ヨネザワ 製 DIAPET・米澤玩具 いすゞ・運搬車 (クレーン付) ISUZU・ニューパワーSS／重機回送車【特筆事項】⭐️1／55スケールで、当時モノの貴重なモデルになります。⭐️パッケージ箱・サービス券も付属します。⭐️キャブチルドUP・左右ドア開閉・積載クレーン車の取り外し可能・積載クレーン車も可動⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️プロフィール・商品説明・添付画像をしっかりとよくご確認の上、当商品に関するご質問は、購入手続き前にご購入者様が充分にご納得されるまで、お願い致します。また完璧を求める方・過度な期待をされる方・多少の許容をして頂けない方のご購入は、是非ご遠慮ください❗️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️⚠️✅下記のユーザーネームをタッチして頂けましたら、他に出品の商品もご覧頂けます(^-^)/