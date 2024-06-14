ほぼ未使用 茶道具 桐木地 茶通箱 飛騨春慶塗棗 大津袋3点セット

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茶道具茶通箱3点セットでございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つ傷や汚れはございません。（気にならない程度）シミございます。画像の6枚目ご確認をください。お品物全体とても綺麗な状態です。サイズ茶通箱横縦約17.2cm×10.1cm高さ約11.5cm棗直径約6.5cm高さ約7.2cm管理番号B-440★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。