ミセスグリーンアップル　ss　特典グッズ➕ライトバンド➕おまけ付！

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値下げしました❗Mrs.GREENAPPLEアリーナツアー2023SS席限定グッズ➕ライトバンド➕おまけ付き！【限定グッズ】◆トートバッグ◆バスタオル新品(ライブで肩にかけてる方が多数いました)◆マルチケース◆ライトバンド(ライブ中のみ使用)➕おまけ○金テープ 3本(落下物のため折れ等あり)○乗船証明書(配布されたもの)○FC会員限定紙チケットもう1セットあるのでお譲りします。大阪城ホール1日目限定グッズはすべて新品未開封。ライトバンドは公演中のみ使用しましたが、アルコール除菌シートで拭き取り済み、点灯作動確定済みです。電池交換はしておりません。ご希望であればかさばるので箱は畳めます。バラ売り不可です。自宅保管了承の上ご理解下さる方お願いします。#Mrs.GREENAPPLE#ミセスグリーンアップル#NOAHnoHAKOBUNE#ノアの箱船