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【入手困難★】EXILE直筆サイン入りTシャツ/ボーカルバトルオーディション
商品番号 S27893463401
商品名

【入手困難★】EXILE直筆サイン入りTシャツ/ボーカルバトルオーディション
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 3,325 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2006年EXILEボーカルバトルオーディションの際に、客席でキャッチした直筆サイン入りTシャツです。頂いてから着用せずに、保管しておりました。SHUNさんが脱退し、TAKAHIROさんがこの時のオーディションで加入するレアな時期のお品です。正真正銘の本物です★ぜひ、ご検討ください♪
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