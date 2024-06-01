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- 【入手困難★】EXILE直筆サイン入りTシャツ/ボーカルバトルオーディション
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商品詳細
2006年EXILEボーカルバトルオーディションの際に、客席でキャッチした直筆サイン入りTシャツです。頂いてから着用せずに、保管しておりました。SHUNさんが脱退し、TAKAHIROさんがこの時のオーディションで加入するレアな時期のお品です。正真正銘の本物です★ぜひ、ご検討ください♪
http://narcologia.ru/goods/mythic648435.html
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