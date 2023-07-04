Mrs. GREEN APPLE アクリルスタンド

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商品詳細
◾️Mrs.GREENAPPLEZENJINMITOTORELIANCEIIIustrationAcrylicStandSet◾️Mrs.GREENAPPLE\"Utopia\"UtopiaAcrylicStandSet◾️Mrs.GREENAPPLEZENJINMITOTORELIANCEZENJINGACHA\"RELIANCEIIIustrationAcrylicMascot6種(D/E/F)アクリルスタンド9点セットです！元々付いていた台紙とは切り離しています写真の状態で飾って保管していました状態は写真を参照ください発送時はスタンドと本体を取り外して発送させていただきます。手放す覚悟を決めての出品となりますのでしばらくはバラ売り不可でこちらのお値段とさせていただきます。ご了承ください。#mrsgreenapple#ミセス#アクリルスタンド#ミセスグリーンアップル#大森元基#青リンゴ#アクリルスタンド#アクスタ#ゼンジン#ユートピア#グッズ#バンド#邦ロック
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