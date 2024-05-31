SHURE MV7-K-J

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商品詳細
SHUREMV7-K-J別のマイクを購入した為、出品致します。使用期間は半年程度で、オンライン会議等で使用しておりました。使用時以外は箱に閉まっておりました比較的美品で目立った傷汚れはございませんが、あくまでも中古品ですので、神経質な方はご購入お控えくださいませ。種類···マイク#SHURE
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