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tc electronic クリップ チューナー UNITUNE CLIP
商品番号 A43293468597
商品名

tc electronic クリップ チューナー UNITUNE CLIP
ブランド名 Aspare
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ギター/ベース用クリップチューナー・単音でのチューニングにフォーカスされた、シンプルな使い心地と素早い反応性を実現・108の高出力LEDを搭載した超高輝度ディスプレイを搭載・エレガントで丈夫なデザイン・高品質ステンレス・クリップ■2モード搭載・ストロボモード：+/-0.02セントの驚異的なピッチ精度を実現・クロマチックモード：+/-0.05％精度の超高速反応モード■ディスプレイ表示の自動回転機能・右、左等、設置の向きに関わらず天地を感知し、設置に応じた表示を実現■メモリー機能・基準ピッチやチューニングモードの設定は自動で記憶■電源：標準リチウムコイン電池（CR2032）複数所持していて持て余しているので出品します。画面に薄キズはありますがクリップチューナーとしての使用に問題はありません。箱や説明書はありません。
http://narcologia.ru/goods/diamond642258.html
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