

新渡 染付 霊芝紋・なずな紋 鉢（19㎝）中国・無傷-



<818>染付霊芝紋八角小鉢 清水焼 | 陶香堂オンラインストア



新渡 染付 霊芝紋・なずな紋 鉢（19㎝）中国・無傷 - 陶芸



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サイズ：径18.5～19.2、高9.8ｃｍとても上がりの綺麗な作品です経年の擦れ傷以外に瑕疵は有りません口径に僅かな歪みが有ります（口径サイズ参照）