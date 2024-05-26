【打首獄門同好会】半額 ジャージ　完全受注生産

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打首獄門同好会の完全受注生産のジャージ上下です。サイズはMサイズです。5回ほど着用し、チャックの部分が若干剥げているため半額にて出品いたします。12800円で購入しました。打首獄門同好会打首バンド邦ロックラウドロックフェス