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【打首獄門同好会】半額 ジャージ　完全受注生産
商品番号 X50683739977
商品名

【打首獄門同好会】半額 ジャージ　完全受注生産
ブランド名 Xankle
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

打首獄門同好会の完全受注生産のジャージ上下です。サイズはMサイズです。5回ほど着用し、チャックの部分が若干剥げているため半額にて出品いたします。12800円で購入しました。打首獄門同好会打首バンド邦ロックラウドロックフェス
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