GO:KEYS Entry Keyboard 別売りの持ち運びケース付き

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購入してからあまり使用せず放置しておりましたので出品致します。2022年に購入致しました。別売りの持ち運びケース付きです。目立つような傷や汚れはありませんが一度人の手に渡った物になりますので、あくまで中古品であることをご理解の上ご検討ください。説明書の方は中に同封させていただきます。何かありましたらコメントお願い致します。購入後のクレームはご容赦ください。【商品】・ROLANDGO:KEYSGO-61K【内容品】・キーボード本体・キーボードケース・電源ケーブル#Roland#GO_KEYSEntryKeyboard_GO_61K_種類···電子ピアノ