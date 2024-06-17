ミュージカル刀剣乱舞 刀ミュ 花影ゆれる砥水 山姥切長義 水江建太 クリアカード

急に出品を消す場合がございますのでご了承ください。戦闘抜刀2納刀1ライブA2B2C2計9枚バラ売りの場合1枚1222円2枚～現地と通販で購入し開封後暗所にて保管しておりました。梱包方法は何個かに分けてダンボールシートで両面補強します。発送方法については1番送料が安いもので発送する予定ですので、もしご希望の発送方法がありましたら必ずご購入前にご連絡いただけますと幸いです。場合によっては送料分金額がプラスになる場合も御座います。お値下げ×