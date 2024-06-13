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商品詳細
種類···ジャンベ弟が10年前くらいに使っていたものです。6万円くらいで購入したそうです。状態は悪くないと思いますが一箇所皮が破れています。音にはあまり影響はないかと思います。私は詳しくありませんが音はまさにジャンベという音が出ます。よろしくお願い致します。高さ62cm直径38cm重さ10.4kgクロネコだと140サイズだと思います。
http://narcologia.ru/goods/voiceless432259.html
http://narcologia.ru/goods/protein200234.html
http://narcologia.ru/goods/providence515094.html
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