杉山清貴グッズ。ハピカメぬいぐるみ　中

FC会員限定で「ハピカメぬいぐるみ(中)」を会場限定販売したものです。既に完売している商品です。収納庫に保管しておりましたので日焼けほつれなどはございません。購入したまま袋から出さず保管しておりました。#杉山清貴#杉山清貴グッズ



