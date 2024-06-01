キングスマーフの貯金箱です。数年前に購入し、暗所にて保管しておりました。飾ったりは一切しておりませんので比較的美品かと思いますが、以下が気になる点です。きのこの後ろの方に剥がれ、マントの後ろに汚れ、足に汚れ、が目立つ傷や汚れになります。写真でご確認ください。その他、見落としの傷等あるかもしれません。気にならない方よろしくお願いいたします。即購入大歓迎です♪#スマーフ#キングスマーフ#貯金箱



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