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商品詳細
キングスマーフの貯金箱です。数年前に購入し、暗所にて保管しておりました。飾ったりは一切しておりませんので比較的美品かと思いますが、以下が気になる点です。きのこの後ろの方に剥がれ、マントの後ろに汚れ、足に汚れ、が目立つ傷や汚れになります。写真でご確認ください。その他、見落としの傷等あるかもしれません。気にならない方よろしくお願いいたします。即購入大歓迎です♪#スマーフ#キングスマーフ#貯金箱
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