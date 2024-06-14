楽焼　表千家流　作者不明　黒楽平茶碗　共箱　無傷　書付なし。

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種類...寸法：作品H約5.5cm×W約13.6cm。随分調べましたが確定していません。お箱の紐は表千家流のお紐を使用しておられます。画廊からの到来です。表示内容に間違いがございましたら責任持ちまして速やかに対処させて頂きます。お受取り後48時間内にまずご一報お知らせ願います。返品は商品の受領確認後、24時間以内（休日を除く）にご返金手続きを完了させて頂きます。お届け商品に問題がなくご使用され、将来的に処分を希望されます場合はご相談ください。買取も承ります。