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- THE LOAR フルアコ プレイテックのハードケース付き
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商品詳細
千葉からの出品です。THELOARのフルアコです。型番はLH-304T-CBKになります。千葉のギターリペアショップで購入し、そこで再度電装系の初期不良も治してもらいました。ちなみに私で2オーナー目になります。プレイテックのハードケースが付きます。ジャズやブルースのイメージが強いギターですが、これはランシドや村八分、フー・ファイターズなどのファンにこそよりおすすめの一本かな？と個人的には思います。
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