ポケモンフィギュア　リースコレクション　ハピネスリース　コンプリートまとめ売り

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商品詳細
ポケモンフィギュア ハピネスリース コンプリートまとめ売り結婚式の飾りとして利用してから、日陰で袋に入れて保管していましたので汚れやキズはありません。素人保管にご理解ある方のみご購入お願いします。【発送について】外せる部分は全て外し、キャラクターごとに分けて梱包いたします。定価6600円フィギュア種類···コレクションフィギュア
http://narcologia.ru/goods/recycling305114.html
http://narcologia.ru/goods/slide474387.html
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