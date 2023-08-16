マテウス サッカー サイン サインボール 名古屋グランパス

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商品詳細
名古屋グランパスのマテウス選手の物と思われます。こちらサッカーには詳しくないため「マテウス選手」としか分かりかねますので、サインにてご確認ください。直筆サイン入りのサッカーボールです。簡易包装にて発送いたします。外の箱に破れやヨレ、折り目等ございますのでご了承頂ける方でよろしくお願いいたします。箱から中身は出しておりません。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate399748.html
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