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マテウス サッカー サイン サインボール 名古屋グランパス
商品番号 N71140072966
商品名

マテウス サッカー サイン サインボール 名古屋グランパス
ブランド名 Nankle
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

名古屋グランパスのマテウス選手の物と思われます。こちらサッカーには詳しくないため「マテウス選手」としか分かりかねますので、サインにてご確認ください。直筆サイン入りのサッカーボールです。簡易包装にて発送いたします。外の箱に破れやヨレ、折り目等ございますのでご了承頂ける方でよろしくお願いいたします。箱から中身は出しておりません。ジャンル（スポーツ選手）···サッカー
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate399748.html
http://narcologia.ru/goods/cotton401761.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation321524.html
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