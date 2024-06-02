【即購入OK】岡本太郎 アートピース集 2 祝祭の復活 全種

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・岡本太郎アートピース集2祝祭の復活全9種自宅で飾っておりました。綺麗な状態かとは思いますが、状態は写真でのご確認をお願いいたします。プチプチに包み、チャック式で防水対策して送ります。以下商品説明===1.太陽の顔のマケット原型制作：木下隆志ご存知、太陽の塔の正面胴部にある顔部分。飾り台は塔をイメージしたオリジナルデザイン、ポリストーン製。2.動物原型制作：香川雅彦ポリストーン製3.若い夢原型制作：松本栄一郎ポリストーン製4.河童原型制作：木下隆志展覧会版ではポリストーン製でしたが、今回原型と金型を完全新規制作、素材をPVC製にして、より原典に近い形状としました。5.坐ることを拒否する椅子（a）原型制作：松本栄一郎展覧会版とは異なるタイプの椅子を造形して製品化、ポリストーン製。6.坐ることを拒否する椅子（ｂ）原型制作：寺岡邦明展覧会版とは異なるタイプの椅子を造形して製品化、ポリストーン製。7.手－青原型制作：香川雅彦飾り台をABS製のものに新調しました、手部分はポリストーン製。8.手－赤原型制作：香川雅彦飾り台をABS製のものに新調しました、手部分はポリストーン製。9.飛行船原型制作：谷明展覧会版ではポリストーン製でしたが、ポリストーンで再現するには向かない題材でしたので、原型と金型を新規に作り直しインジェクション成型の製品としました。サイズも形状も大きく変化してます。ABS製。===